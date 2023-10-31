Reuters нашел в мобильных играх для детей военную пропаганду Израиля

Бомбардировка Газы израильской авиацией

CentralAsia (CA) -

В мобильных играх для детей начала появляться «произраильская реклама», в которой есть кадры ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, вооруженных людей в масках и напуганных израильских семей. Об этом пишет агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

В мобильных играх для детей начала появляться «произраильская реклама», в которой есть кадры ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, вооруженных людей в масках и напуганных израильских семей. Об этом пишет РБК со ссылкой на агентство Reuters, которое провело собственное расследование.

Как рассказала Reuters 28-летняя бариста из Бразилии Ассис, она увидела такую рекламу, когда ее сын играл в одну из игр-головоломок на телефоне Android. По ее словам, на черном экране телефона транслировалось сообщение Министерства иностранных дел Израиля: «МЫ ХОТИМ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ТЕ, КТО НАМ НАВРЕДИТ, ДОРОГО ЗА ЭТО ЗАПЛАТЯТ». После этого, по словам девушки, она удалила эту игру с телефона сына.

Reuters не удалось установить, как такая реклама попадает в мобильные игры, однако удалось задокументировать еще как минимум пять подобных случаев в Европе. По крайней мере в одном таком случае «произраильская реклама» воспроизводилась в популярной мобильной игре Angry Birds, разработки Rovio.

В Rovio агентству сообщили, что «каким-то образом эта реклама тревожного содержания по ошибке попала в нашу игру» и теперь блокируется вручную. Также подобная реклама появлялась в играх Alice's Mergeland, Stack, Balls'n Ropes, Solitaire: Card Game 2023 и Subway Surfers, пишет Reuters.



В Rovio агентству сообщили, что «каким-то образом эта реклама тревожного содержания по ошибке попала в нашу игру» и теперь блокируется вручную. Также подобная реклама появлялась в играх Alice's Mergeland, Stack, Balls'n Ropes, Solitaire: Card Game 2023 и Subway Surfers, пишет Reuters.

Глава отдела цифровых технологий МИД Израиля Давид Саранга подтвердил, что видео — реклама, продвигаемая правительством Израиля, однако отметил, что «понятия не имеет», как оно оказалось в различных видеоиграх. По его словам, в министерстве проинструктировали рекламодателей блокировать видео для людей младше 18 лет.