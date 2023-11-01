Вьетнам придает большое значение визиту президента Монголии Хурэлсуха

CentralAsia (MNG) - Визит Президента Монголии во Вьетнам станет важной вехой в двусторонних отношениях. И Вьетнам должен импортировать продукты животного происхождения из Монголии, – посол Доан Хан Там

Давние отношения двух стран, взаимная поддержка, внимание лидеров двух стран, богатые природные ресурсы и возросший производственный потенциал создали прочную основу и импульс для сотрудничества во всех сферах.

Посол Вьетнама в Монголии Доан Хан Там назвал предстоящий визит во Вьетнам президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа важной вехой в двусторонних отношениях.

Визит приурочен к празднованию в следующем году 70-летия дипломатических отношений двух стран.

В интервью Вьетнамскому агентству новостей (VNA) накануне визита, состоявшегося 1-5 ноября, дипломат вспомнил первый визит в Монголию покойного президента Хо Ши Мина в июле 1955 года после установления дипломатических отношений 17 ноября. 1954 г., а также визит во Вьетнам первого секретаря ЦК Монгольской народно-революционной партии (МНРП) и председателя Совета министров Цэдэнбала Юмжаа в сентябре 1959 г., заявившего, что они заложили основу для дружбы между двумя странами.

По его словам, две страны поддерживают обмен визитами и контактами между высокопоставленными лидерами, что в значительной степени способствует консолидации и укреплению взаимного политического доверия и взаимопонимания.

На своих недавних встречах вьетнамские и монгольские лидеры отметили свое желание укреплять двусторонние отношения во всех сферах ради своих народов, а также ради мира, стабильности и развития в регионе и мире в целом, продолжил дипломат.

Там отметил, что давние отношения, взаимная поддержка, внимание лидеров двух стран, богатые природные ресурсы и возросший производственный потенциал создали прочную основу и импульс для сотрудничества во всех сферах: от экономики и торговли до науки и техники, образования, культуры, спорта и туризма.

Он добавил, что населенные пункты двух стран также наладили такие связи, как Ханой–Улан-Батор, Хо-Чи-Мин–Улан-Батор, провинция Хоабинь–Төв аймак и провинция Даклак–Орхон аймак.

Подчеркнув важность визита Хурэлсуха, Там сказал, что это будет четвертый государственный визит во Вьетнам президента Монголии после визита тогдашнего президента Элбэгдоржа Цахиа в ноябре 2013 года.

Соглашения о сотрудничестве на высоком уровне, которые будут подписаны во время поездки, создадут важную правовую основу для устранения препятствий и будут способствовать сотрудничеству в тех областях, где обе стороны имеют сильные стороны, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм, а также будут способствовать балансированию двусторонней торговли, сказал дипломат.

Он предложил двум странам расширить сотрудничество в области добычи полезных ископаемых (включая редкоземельные элементы), зеленого роста, реагирования на изменение климата и сокращения загрязнения воздуха, заявив, что Вьетнам должен импортировать продукты животного происхождения из Монголии.

По его словам, Вьетнам подписал около 20 соглашений о свободной торговле (ССТ), отметив, что через Вьетнам монгольский бизнес может получить доступ к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другим рынкам.

Товарооборот между двумя странами увеличился вдвое и составил 85 миллионов долларов США в 2022 году с 41,4 миллиона долларов США в 2017 году, а за первые восемь месяцев этого года его стоимость составила около 75 миллионов долларов США.

По словам посла, обе страны обладают значительным потенциалом и преимуществами для развития сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, образования, науки, информационных технологий, цифровой трансформации, цифровой экономики и энергетики. Он выразил твердую уверенность в том, что в будущем отношения будут развиваться и дальше.

В беседах с вьетнамскими лидерами лидеры Монголии всегда подчеркивали растущий статус Вьетнама и подтверждали приоритет, который они придают отношениям с Вьетнамом как с ведущим партнером в Юго-Восточной Азии, считая Вьетнам важными воротами для доступа к 700-миллионному рынку АСЕАН, отметил посол.

Частью внешней политики Монголии было развитие отношений не только с двумя крупными державами, с которыми она имеет естественные сухопутные границы – Китаем и Россией, но также и с другими партнерами посредством политики «третьего соседа», добавил Там, - передает middleasiannews.com со ссылкой

Визит Президента Монголии во Вьетнам станет важной вехой в двусторонних отношениях. И Вьетнам должен импортировать продукты животного происхождения из Монголии, – посол Доан Хан Там

Давние отношения двух стран, взаимная поддержка, внимание лидеров двух стран, богатые природные ресурсы и возросший производственный потенциал создали прочную основу и импульс для сотрудничества во всех сферах.

Посол Вьетнама в Монголии Доан Хан Там назвал предстоящий визит во Вьетнам президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа важной вехой в двусторонних отношениях.

Визит приурочен к празднованию в следующем году 70-летия дипломатических отношений двух стран.

В интервью Вьетнамскому агентству новостей (VNA) накануне визита, состоявшегося 1-5 ноября, дипломат вспомнил первый визит в Монголию покойного президента Хо Ши Мина в июле 1955 года после установления дипломатических отношений 17 ноября. 1954 г., а также визит во Вьетнам первого секретаря ЦК Монгольской народно-революционной партии (МНРП) и председателя Совета министров Цэдэнбала Юмжаа в сентябре 1959 г., заявившего, что они заложили основу для дружбы между двумя странами.

По его словам, две страны поддерживают обмен визитами и контактами между высокопоставленными лидерами, что в значительной степени способствует консолидации и укреплению взаимного политического доверия и взаимопонимания.

На своих недавних встречах вьетнамские и монгольские лидеры отметили свое желание укреплять двусторонние отношения во всех сферах ради своих народов, а также ради мира, стабильности и развития в регионе и мире в целом, продолжил дипломат.

Там отметил, что давние отношения, взаимная поддержка, внимание лидеров двух стран, богатые природные ресурсы и возросший производственный потенциал создали прочную основу и импульс для сотрудничества во всех сферах: от экономики и торговли до науки и техники, образования, культуры, спорта и туризма.

Он добавил, что населенные пункты двух стран также наладили такие связи, как Ханой–Улан-Батор, Хо-Чи-Мин–Улан-Батор, провинция Хоабинь–Төв аймак и провинция Даклак–Орхон аймак.

Подчеркнув важность визита Хурэлсуха, Там сказал, что это будет четвертый государственный визит во Вьетнам президента Монголии после визита тогдашнего президента Элбэгдоржа Цахиа в ноябре 2013 года.

Соглашения о сотрудничестве на высоком уровне, которые будут подписаны во время поездки, создадут важную правовую основу для устранения препятствий и будут способствовать сотрудничеству в тех областях, где обе стороны имеют сильные стороны, таких как сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм, а также будут способствовать балансированию двусторонней торговли, сказал дипломат.

Он предложил двум странам расширить сотрудничество в области добычи полезных ископаемых (включая редкоземельные элементы), зеленого роста, реагирования на изменение климата и сокращения загрязнения воздуха, заявив, что Вьетнам должен импортировать продукты животного происхождения из Монголии.

По его словам, Вьетнам подписал около 20 соглашений о свободной торговле (ССТ), отметив, что через Вьетнам монгольский бизнес может получить доступ к Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и другим рынкам.

Товарооборот между двумя странами увеличился вдвое и составил 85 миллионов долларов США в 2022 году с 41,4 миллиона долларов США в 2017 году, а за первые восемь месяцев этого года его стоимость составила около 75 миллионов долларов США.

По словам посла, обе страны обладают значительным потенциалом и преимуществами для развития сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма, образования, науки, информационных технологий, цифровой трансформации, цифровой экономики и энергетики. Он выразил твердую уверенность в том, что в будущем отношения будут развиваться и дальше.

В беседах с вьетнамскими лидерами лидеры Монголии всегда подчеркивали растущий статус Вьетнама и подтверждали приоритет, который они придают отношениям с Вьетнамом как с ведущим партнером в Юго-Восточной Азии, считая Вьетнам важными воротами для доступа к 700-миллионному рынку АСЕАН, отметил посол.

Частью внешней политики Монголии было развитие отношений не только с двумя крупными державами, с которыми она имеет естественные сухопутные границы – Китаем и Россией, но также и с другими партнерами посредством политики «третьего соседа», добавил Там, – передает middleasiannews.com со ссылкой Vietnam+

перевод: Татар С.Майдар

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