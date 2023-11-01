Монголия обеспечит 80 процентов своего спроса на овощи в 2023 году

CentralAsia (MNG) - С момента запуска «Монгольского овощного проекта» в 2004 году производство овощей покрыло 40 процентов спроса Монголии в 2015 году и, как ожидается, покроет 80 процентов ее потребностей к 2023 году. Проект, финансируемый Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству (SDC), был реализован в 24 сомонах десяти аймаков Монголии с 2004 по 2023 год.

Когда в 2004 году стартовал «Монгольский овощной проект», овощи выращивались на 7600 гектарах, а фермеры собрали 72 тонны урожая. По состоянию на осень 2023 года площади, используемые под выращивание овощей, увеличились на 60 процентов, до 12,6 тысяч гектаров, а урожай, как ожидается, достигнет 165 тысяч тонн, что в 2,3 раза превысит стартовый уровень проекта.

Внедрение новых сортов овощей и инновации в семеноводстве привели к увеличению выращивания капусты, репы, лука и чеснока в 1,4-2,4 раза по сравнению с 2016 годом. Помимо выращивания и производства импортной капусты и лука, «Монгольский овощной проект» успешно представил новые сорта овощей, предоставил семена и предложил техническую поддержку монгольским фермерам.

В рамках проекта были созданы два исполнительных органа: НПО «Ассоциация фермеров Монголии по развитию сельских районов» и Центр по производству семян овощей, консультированию и обслуживанию овощеводов. Для обеспечения стабильности конечных результатов также был создан механизм реализации овощей через совместный кооператив. Служба семян овощей в сотрудничестве с Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии стабильно работает над реализацией национальной политики в отношении семян овощей, чтобы свести к минимуму потерю сортов овощей, нестабильность политики в области семян и колебания цен на семена овощей.

Чтобы не продавать овощи по низкой цене на нерегулируемом рынке, монгольские овощеводы в 2018 году создали совместный кооператив для реализации своей продукции через сетевые супермаркеты, рестораны и государственные учреждения.

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