Монголия и Великобритания обсуждают способы снижения загрязнения воздуха и уменьшения заторов на дорогах

CentralAsia (MNG) - 30 октября 2023 года губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ принял делегацию во главе с государственным министром Великобритании в Департаменте бизнеса и торговли, государственным министром отдела инвестиционной безопасности и министром промышленности и экономической безопасности г-жой Нусрат Гани.

На встрече стороны обсудили дальнейшее сотрудничество и предстоящие проекты.

Мэр Улан-Батора Нямбаатар сказал: «Город Улан-Батор планировался с населением 500 000-600 000 человек, но сегодня его население составляет 1,7 миллиона человек. В результате город сталкивается с насущными проблемами, такими как загрязнение воздуха и пробки на дорогах. Для решения этих проблем мы внесли в правительство Монголии Закон «О снижении заторов на дорогах и строительстве комфортабельных квартир в юрточных районах (гэр хороолол)». Принятие этого закона создаст возможность перепланировки районов Гер, решения проблемы загрязнения воздуха и пробок. Мы планируем провести работы по решению этих вопросов».

Государственный министр Великобритании в Департаменте бизнеса и торговли, государственный министр отдела инвестиционной безопасности г-жа Нусрат Гани отметила: «Великобритания имеет богатый опыт, исследования и технико-экономические обоснования в области общественного транспорта. Таким образом, мы имеем хорошие возможности для сотрудничества в области снижения загрязнения воздуха и решения проблемы пробок, перепланировки в юрточных районов (гэр хороолол) и можем предложить дополнительные источники финансирования».

Обе стороны подтвердили готовность продолжить обмен мнениями о будущем сотрудничестве и предстоящих проектах.

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