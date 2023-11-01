Глава МИД Монголии встретилась с вице-премьером Чехии

CentralAsia (MNG) - 31 октября министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх провела встречу с вице-премьером, министром труда и социальных дел Чешской Республики Марианом Юречка, находящимся с визитом в Монголии.

Стороны отметили, что ранее согласованные работы успешно выполнены и дают реальные результаты. В частности, было отмечено, что отношения между двумя странами в области образования и социального обеспечения расширяются, и для 30-60 монгольских студентов стало возможным обучение в лучших университетах Чехии, начиная с 2023-2024 учебного года, в рамках стипендиальной программы президента Монголии «Президентский стипендиат-2100». Они также особо оценили реализацию межправительственного соглашения о социальной защите.

В ходе встречи стороны затронули вопрос об обогащении традиционных дружественных отношений между Монголией и Чешской Республикой, расширении сотрудничества в торгово-экономической сфере, увеличении инвестиций, совместной реализации крупных проектов развития и укреплении отношений между гражданами. Стороны подчеркнули, что важную роль в этом играет заседание межправительственной комисии.

Заместитель премьер-министра, министр труда и социальных дел Чешской Республики Мариан Юрецка будет находиться с визитом в Монголии с 31 октября по 4 ноября и примет участие в 8-м заседании Монголо-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и Монголо-Чешском бизнес-форуме.

источник: МИД Монголии

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