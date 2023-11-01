Состоялось 8-е заседание совместной комиссии правительств Монголии и Чехии по экономическому сотрудничеству

CentralAsia (MNG) - 30-31 октября в Улан-Баторе состоялось восьмое заседание Совместного комитета по экономическому сотрудничеству между правительствами Монголии и Чехии.

Заседание межправительственной совместной комиссии вели министр труда и социальной защиты Булгантуяа Хурэлбаатар с монгольской стороны и главный директор Минпромторга Мариан Пьеха с чешской стороны.

На заседании были обсуждены вопросы расширения традиционных и дружественных отношений между двумя странами, стимулирования экономических отношений между Монголией и Чехией, увеличения товарооборота, сотрудничества между частным сектором. Так, стороны обсудили такие широкие вопросы, как активизация сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, промышленности, инфраструктуры, окружающей среды и сельского хозяйства, а также стороны подписали протокол, содержащий результаты заседания.

На той же встрече были обсуждены соглашения в сферах заключения международного соглашения об автомобильных перевозках, реконструкции сборных жилых лифтов, совместного создания металлообрабатывающей промышленности, реконструкции некоторых местных аэропортов, развития интенсивного животноводства, увеличения экспорта мяса, создания ускоренного мобильная лаборатория анализа молока. Кроме того, они обсудили сотрудничество в таких областях, как обновление методов и технологий обработки кожи, внедрение передовых чешских технологий и практик в химической и нефтедобывающей промышленности, строительство центра зимних видов спорта, утилизация отходов.

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