Госсекретарь МИД Монголии принял делегацию Европарламента

CentralAsia (MNG) - Госсекретарь Анхбаяр Нямдорж принял делегацию, возглавляемую главой группы по связям Центральной Азии и Монголии в Европарламенте Томасом Зеховским, работающей в Улан-Баторе, в рамках 16-й консультативной встречи Великого Государственного Хурала Монголии и Европейского парламента.

На встрече стороны обсудили отношения и сотрудничество между Монголией и Европейским Союзом, а также подчеркнули важность активного сотрудничества между законодательными органами в его укреплении.

Госсекретарь Анхбаяр Нямдорж принял делегацию, возглавляемую главой группы отметил, что 16-я консультативная встреча между Великим Государственным Хуралом Монголии и Европейским Парламентом прошла продуктивно, и поблагодарил Европейский Парламент за подтверждение поддержки заключения «Соглашения об облегчении визовых условий».

Представители Европарламента также выразили готовность расширять сотрудничество с Монголией, которая успешно укрепляет демократию в регионе, увеличивать торговлю и инвестиции, укреплять образование и отношения между гражданами, а также оказывать последовательную поддержку устойчивому развитию.

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