Сегодня начинается государственный визит президента Монголии во Вьетнам

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Социалистической Республики Вьетнам Во Ван Тхыонга Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа 1-5 ноября 2023 года посетит с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам.

Это его первый визит во Вьетнам, а также первый визит в страну Юго-Восточной Азии с момента вступления в должность президента Монголии.

Визит направлен на укрепление традиционной дружбы между двумя странами и существенное укрепление двусторонних отношений во всех секторах, поскольку в следующем году обе страны будут отмечать 70-летие дипломатических отношений.

В последние годы осуществлялся обмен делегациями, включая государственный визит президента Монголии Цахии Элбэгдоржа во Вьетнам в 2013 году, официальный визит вице-президента Вьетнама Данг Тхи Нгок Тхинь в Монголию в 2017 году и визит председателя парламента Монголии Миегомбо Энхболда во Вьетнам. в 2018 году.

В 1996 году обе стороны подписали соглашение о торговом сотрудничестве. Однако объем двусторонней торговли остается скромным: он достиг 85 миллионов долларов США в 2022 году и 76 миллионов долларов США за первые восемь месяцев 2023 года.

Также председатель Национальной ассамблеи Вьетнама Выонг Динь Хюэ и премьер-министр Вьетнама Фум Минь Чинь нанесут визит вежливости Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа для обсуждения широкого круга вопросов, включая отношения и сотрудничество между двумя странами, а также как региональное и международное сотрудничество. Кроме того, президент Монголии примет участие в «Монгольско-вьетнамском бизнес-форуме» для обмена мнениями по вопросам торговли, экономики и инвестиций.

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