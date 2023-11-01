Более 100 человек погибли при ударе по лагерю беженцев на севере Газы. ЦАХАЛ сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС

На снимках с места происшествия видны несколько воронок

CentralAsia (CA) - Более 100 человек погибли и 150 ранены в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия (находится у одноименного города на севере сектора Газа), передает Al Arabiya со ссылкой на Минздрав анклава.

Палестинское агентство WAFA сообщает, что пострадали около 400 человек, в основном дети. Раненых доставили в больницу, но большое количество людей остаются под завалами, утверждают журналисты.

Как отмечает Al Jazeera, Джабалия — крупнейший из восьми лагерей для беженцев в секторе Газа. Он занимает площадь в 1,4 км, по данным ООН, там зарегистрированы 116 тыс. человек. Израильская авиация наносила удары по лагерю несколько раз в течение октября, отмечает телеканал.

В армии Израиля подтвердили удар по лагерю, сообщает CNN со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.

По данным израильской стороны, в результате был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.

Подполковник ЦАХАЛ Ричард Хехт сообщил CNN, что авиаудар был нацелен на Биари, который «прятался за спинами мирных жителей». Гибель мирного населения он назвал «трагедией войны». Позднее представитель армии обороны Джонатан Конкрикус сообщил, что Израилю не известно точное количество жертв. По его словам, перед нанесением удара ЦАХАЛ учла все факторы, «включая возможность воздействия на мирных жителей», военные при помощи листовок и сообщений в соцсетях и на радио предупредили их о необходимости покинуть этот район.

В армии заявили, что атаковали инфраструктуру ХАМАС, боевики которого взяли под контроль гражданские постройки. По данным ЦАХАЛ, было убито «большое количество террористов», обрушились подземные тоннели, которые использовали боевики, что привело к разрушению нескольких близлежащих зданий, передает Times of Israel. Министерство внутренних дел в секторе Газа, подконтрольное ХАМАС, заявляет, что речь идет о 20 домах.

В ХАМАС отрицают, что в момент удара в лагере присутствовал один из командиров группировки

На видеозаписях с места взрыва видно, что из-под завалов извлечены не менее 47 тел, передает AFP. Раненых доставили в ближайшую больницу, как сообщает CNN, учреждение переполнено, многим оказывают медпомощь на полу.

По данным Минздрава Газы, с 7 октября в анклаве погибло более 8,6 тыс. человек, пострадали более 23 тыс.