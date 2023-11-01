Путин прокомментировал беспорядки в аэропорту Махачкалы

CentralAsia (CA) - Беспорядки в Махачкале были инспирированы в том числе через социальные сети, «не в последнюю очередь с территории Украины, руками агентуры западных спецслужб», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании, сообщается на сайте Кремля.

По утверждению Путина, представители Украины «под руководством западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России». Президент задался вопросом, знают ли об этом «в руководящих кругах тех же Штатов».

«Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследования, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы», — сказал он.

Путин считает, что за конфликтами на Ближнем Востоке и Украине «стоят правящие элиты США и их сателлиты». Комментируя беспорядки в Дагестане, он заявил, что нельзя «помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи». Таты — один из народов, населяющих Дагестан, подавляющее большинство из них исповедует иудаизм.

Президент поручил главам регионов и руководителям правоохранительных органов принимать своевременные меры «по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия».

Вечером 29 октября на территорию аэропорта Махачкалы прибыл рейс из Тель-Авива. На территорию воздушной гавани столицы Дагестана проникли демонстранты, которые собрались на акцию протеста против палестино-израильского конфликта. В результате беспорядков ранения получили 20 человек.

По последним данным МВД, задержано 83 человека. Оперативная обстановка в регионе находится под контролем правоохранительных органов.