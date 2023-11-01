Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны Израиля с ХАМАС

CentralAsia (CA) - Израиль вступил в третий этап войны против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Этот этап предполагает расширение сухопутной военной операции.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАС. Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа»,— говорится в заявлении премьер-министра, которое приводит пресс-служба правительства.

Среди целей сухопутной операции в анклаве — освобождение заложников. Нетаньяху пообещал, что в итоге ХАМАС «получит нокдаун, будет побежден» и что «будет другая Газа».

Нетаньяху отметил, что параллельно ЦАХАЛ ведет работу «над сдерживанием на северном фронте». Он предостерег ливанскую «Хезболлу» от вмешательства в военную кампанию, пообещав ей «удар, который вы даже не можете себе представить».

Биньямин Нетаньяху 28 октября, в день начала сухопутных боев в секторе Газа, объявил о начале второго этапа войны с ХАМАС. Тогда он говорил, что его целью является уничтожение инфраструктуры палестинского движения и освобождение заложников.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет. Жертвами атаки стало не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа погибло больше 8,6 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН, это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.