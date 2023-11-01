Вспышка кори в Казахстане: Зарегистрировано более 11 тысяч случаев

CentralAsia (KZ) - С начала 2023 года в Казахстане зарегистрировано 11 тысяч 057 случаев кори, сообщила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

Среди детей до 14 лет зафиксировано 83% случая заболевания, 2,7% - у подростков, 13,8% - у взрослых. Случаи кори зарегистрированы во всех регионах. Повышенный уровень отмечен в Алматы и Шымкенте – более 2 тысяч случаев, в Жамбылской и Алматинской областях – более тысячи случаев.

«Заболеваемость регистрируется за счет непривитых детей от числа заболевших детей», - отметила вице-министр.

На детей до 5 лет приходится более 65% случаев кори

60% зараженных детей не были привиты в связи с отказом, в 18,3% - по медицинскому отводу, в 21% по не достижению прививочного возраста.

Для предотвращения распространения кори, Минздрав планирует введение дополнительной вакцинации детей с 6-месячного возраста, а также детей в возрасте от 2 до 5 лет включительно и медицинских работников.

Корь – одна из наиболее заразных инфекций. Ещё до появления сыпи, то есть когда человек ещё не знает, что он болен корью, он уже способен заражать. Именно поэтому корь так быстро распространяется.

Корь опасна осложнениями. Это может быть пневмония, может быть воздействие на головной мозг и другие органы вплоть до летального исхода.

Ежегодно от кори умирает около 140 тысяч человек.

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