Президент Франции прибыл в Казахстан. Токаев встретился с Макроном в Акорде. Фото

CentralAsia (KZ) - Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства РК.
В аэропорту столицы главу Франции встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу в Акорде и представил ему членов правительства, прибывших на встречу.
Состоялась официальная церемония торжественной встречи президента Франции. Для гостей подготовили голубую ковровую дорожку в цвет государственного флага республики. В главном зале резиденции выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После этого главы двух стран прошли к государственному флагу республики.
Визит французского лидера в Казахстан продлится один день. Далее он отправится в Узбекистан.