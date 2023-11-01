Президент Франции прибыл в Казахстан. Токаев встретился с Макроном в Акорде. Фото

Касым Жомарт Токаев, Эммануэль Макрон

CentralAsia (KZ) - Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Казахстан с официальным визитом, сообщает пресс-служба правительства РК.

В аэропорту столицы главу Франции встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поприветствовал коллегу в Акорде и представил ему членов правительства, прибывших на встречу.

Состоялась официальная церемония торжественной встречи президента Франции. Для гостей подготовили голубую ковровую дорожку в цвет государственного флага республики. В главном зале резиденции выстроили почетный караул. Президентский оркестр исполнил государственные гимны двух стран. После этого главы двух стран прошли к государственному флагу республики.

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Визит французского лидера в Казахстан продлится один день. Далее он отправится в Узбекистан.

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