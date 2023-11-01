Мирзиёев поручил направить на помощь сектору Газа $1,5 млн и высказался за создание независимой Палестины

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Узбекистан направит $1,5 млн в Ближневосточное агентство Организации Объединенных Наций (ООН) «для оказания посильной помощи жителям сектора Газа». Об этом 31 октября заявил президент страны Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что «вооруженные столкновения между армией Израиля и движением ХАМАС усугубляют гуманитарный кризис, приводят к многочисленным жертвам среди мирного, невинного населения».

«Мы искреннее сочувствуем и выражаем соболезнования всем семьям погибших с палестинской и израильской сторон… Мы выражаем твердую солидарность с народом Палестины и поддерживаем его право на создание своего независимого государства в соответствии с ранее принятыми резолюциями Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН», — заявил президент Узбекистана.

Мирзиёев предупредил, что дальнейшая эскалация насилия чревата масштабной дестабилизацией международной обстановки, вовлечением в вооруженное противостояние новых сил.

«Все это способно привести к трудно предсказуемым, трагическим последствиям, выходящим далеко за пределы ближневосточного региона. Именно поэтому мы призываем обе стороны к незамедлительному гуманитарному перемирию и прекращению боевых действий, мирному разрешению конфликта», — сказал президент Узбекистана.

Он отметил, что в Центральной Азии «на протяжении веков в дружбе и согласии, бок о бок живут и мусульмане, и христиане, и иудеи», Мирзиёев призвал узбекистанцев не поддаваться на различные провокации и не совершать противозаконные действия.

«Мы должны вместе беречь нашу мирную и спокойную жизнь, царящую в нашей стране атмосферу единства и взаимопонимания, которые являются нашей самой большой силой и бесценным богатством», — подчеркнул глава государства.