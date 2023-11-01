Трое арестованы на 15 суток за участие в незаконном митинге в поддержку Палестины в Ташкенте, - «Газета.uz»

Митинг в поддержку Палестины в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте три человека привлечены к административной ответственности за участие в несанкционированной акции в поддержку Палестины 29 октября, выяснила «Газета.uz», изучив решения Шайхантахурского районного суда по уголовным делам.

«Газета.uz» сообщала, что призывы к проведению акции появились в социальных сетях за несколько дней до этого. Активисты подготовили баннер, копировавший баннер митинга в поддержку Палестины, который прошёл в Стамбуле днём ранее, в субботу. На баннере имелись надписи «Плечом к плечу с Палестиной» и «15 суток меня не пугают».

Согласно решениям Шайхантахурского суда от 30 октября, к ответственности привлечены Ф. О. (2001 года рождения) и Б. И. (2001), проживающие в Ахангаранском районе Ташкентской области, а также М. Х. (1997) из Касанского района Кашкадарьинской области.

В отношении них были оформлены административные протоколы по статьям 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и части 1 статьи 201 (нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса об административной ответственности.

Согласно судебному документу, в открытой Telegram-группе была опубликована информация о проведении митинга 29 октября на сквере Амира Темура. Опрошенный на суде Ф. О. признал, что прочитал эту публикацию и прибыл в Ташкент из Аханагранского района. Правоохранительные органы задержали его во время участия в митинге и привезли в ОВД для идентификации личности и проведения профилактической беседы.

Он выразил сожаление о содеянном, заявил, что такое больше не повторится, и попросил суд смягчить наказание.

Двое других также сообщили, что приняли участие в незаконном митинге после прочтения публикации в Telegram-группе.

Суд признал правильной квалификацию статей 194 (невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел) и части 1 статьи 201 (нарушение порядка организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) КоАО, но исключил статью 195 (противодействие выполнению служебного долга сотрудниками ОВД).

Все трое получили административный арест на 15 суток.

Источники «Газеты.uz» сообщали, что задержано было более 100 человек. Для участия в акции в центр столицы прибыли не только жители города, но и люди из соседних областей.