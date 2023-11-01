Токаев и Макрон в Астане провели переговоры в узком формате

Эммануэль Макрон, Касым Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президенты Казахстана и Франции Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон провели переговоры в узком формате в Акорде. Токаев назвал историческим визит французского лидера, сообщает пресс-служба главы республики.

«Благодарю вас за то, что вы приняли мое приглашение и прибыли в Казахстан с официальным визитом. Сотрудничество между Казахстаном и Францией динамично развивается, вместе с тем необходимо придать ему дополнительный импульс. Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным. Уверен, сегодняшние переговоры будут продуктивными», – подчеркнул глава Казахстана.

Токаев отметил, что Франция является ключевым и надёжным партнёром Казахстана в Европейском Союзе, а также одним из крупнейших инвесторов в экономику республики.

Эммануэль Макрон дал высокую оценку отношениям между Казахстаном и Францией

«Благодарю вас за организацию этого визита, который происходит в важный год для нашего двустороннего партнёрства. Мы сможем продвинуться по важным международным темам, подчеркнуть нашу приверженность Уставу ООН, таким принципам, как территориальная целостность, национальный суверенитет. Мы также сможем обсудить ключевые двусторонние вопросы. Мы являемся важными экономическими партнёрами. Кроме того, хочу отметить, что мы подпишем значимые контракты, которые позволят продвинуть стратегические и экономические отношения между нашими странами. Ещё раз подчеркну, я очень рад встретиться сегодня с вами и обсудить нашу совместную повестку», – сказал президент Франции.

Лидеры двух стран обсудили состояние и перспективы развития казахско-французского стратегического партнёрства. Особое внимание было уделено укреплению политического диалога, углублению сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, энергетической, транспортно-логистической и культурно-гуманитарной сферах.

Касым-Жомарт Токаев и Эммануэль Макрон также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Макрон намерен добиться расширения поставок урана из Казахстана и Узбекистана для ядерных реакторов республики, сообщили источники Politico и Bloomberg накануне его центральноазиатского турне. По сведениям агентства, есть и вторая цель — склонить республики Центральной Азии к отдалению от России за счет развития связей с Европой.

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