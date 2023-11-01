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В Казахстане подорожает сжиженный газ, – Минэнерго РК
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил, что сжиженный газ в стране существенно подорожает, передает Informburo.kz.

По его словам, цену планируется повышать поэтапно как минимум до себестоимости этого топлива, которая составляет 110 тенге ($0,23) за литр. Глава Минэнерго снова напомнил, что с нынешними ценами на сжиженный газ производители несут убытки и сокращают производство.

«Мы вопросы резкого увеличения спроса решаем за счёт перенаправления объёмов с экспорта на внутренний рынок. Но мы понимаем, что эти ресурсы ограничены. Мы представим прогноз цен, в результате которого поэтапно, не допуская резких скачков, мы доведём стоимость сжиженного нефтяного газа как минимум до уровня себестоимости, чтобы не допустить убытков участников рынка. Сейчас действует цена в диапазоне от 50 до 80 тенге ($0,11-$0,17), при этом себестоимость – около 110 тенге. Но мы не планируем сразу устанавливать эту цену, будет поэтапный рост», – сказал министр.

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