Президент Монголии прибыл с государственным визитом во Вьетнам

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух, его супруга Болорцэцэг Лувсандорж и высокопоставленная делегация Монголии прибыли в Ханой в полдень 1 ноября, начав свой пятидневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента Во Ван Тхыонга.

Монгольскую делегацию в международном аэропорту Нойбай встретили председатель администрации президента страны Ле Кхань Хай, председатель Ханойского народного комитета Чан Сы Тхань, постоянный заместитель министра иностранных дел Нгуен Минь Ву и посол Вьетнама в Монголии Доан Кхань Там, среди другие.

Поездка происходит в контексте того, что в 2024 году две страны будут отмечать 70-летие со дня основания дипломатических отношений.

Монголия была одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с Вьетнамом (17 ноября 1954 г.), а Вьетнам был первой страной в Юго-Восточной Азии, с которой Монголия установила дипломатические отношения.

За последние почти семь десятилетий дружба между Вьетнамом и Монголией постоянно укреплялась и активно развивалась. Хотя двусторонняя торговля остается скромной, статистика показывает, что она добилась прогресса, увеличившись с 81 миллиона долларов США в 2021 году до 85 миллионов долларов США в прошлом году, а за первые семь месяцев этого года ее стоимость составила 65 миллионов долларов США.

Две страны поддерживают взаимную поддержку на международных форумах, а также обмениваются визитами своих высокопоставленных лидеров.

Ожидается, что визит монгольского лидера будет способствовать развитию дружбы, солидарности и всестороннего сотрудничества между двумя странами.

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