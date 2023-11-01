Египет открыл КПП на границе с сектором Газа для эвакуации иностранцев

Десятки иностранцев покидают сектор Газа через КПП Рафах

CentralAsia (CA) - Первые группы иностранных граждан начали покидать сектор Газа через контрольно-пропускной пункт Рафиах на границе с Египтом, сообщает The Times of Israel. Предполагается, что палестинскую территорию через этот КПП 1 ноября смогут покинуть около 400 обладателей иностранных паспортов.

Кроме того, предполагается, что из сектора Газа вывезут примерно 90 тяжелораненых. Рядом с КПП, пишет The Times of Israel со ссылкой на источники, власти Египта разворачивают полевой госпиталь.

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Ранее о том, что КПП Рафиах откроется 1 ноября, чтобы палестинскую территорию смогли покинуть находящиеся там иностранцы, сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли. Британские власти, добавил он, готовы будут немедленно оказать помощь своим гражданам, как только они покинут сектор Газа.

О возможном открытии КПП Рафиах 1 ноября сообщили и источники Reuters. По данным собеседников агентства, соответствующее соглашение было достигнуто в ходе переговоров представителей Израиля, Египта и ХАМАС, проводившихся при посредничестве Катара.

Как долго будет открыт контрольно-пропускной пункт на границе сектора Газа и Египта, пока неясно.

КПП Рафиах — единственный пограничный переход из сектора Газа, который не контролируется Израилем. Еще два КПП в секторе Газа — Эрез и Керем Шалом — выходят на территорию Израиля и не работают. Через Рафиах, в числе прочего, в сектор Газа поступает гуманитарная помощь.