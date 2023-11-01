Туркменистан окончательно отменил авиарейсы в Москву, - СМИ

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан», в начале августа приостановившая рейсы в Москву, теперь фактически окончательно их отменила. Это следует из нового расписания, опубликованного на сайте авиакомпании 1 ноября, передает Тurkmen.news.

В последние дни июля и в ночь на 1 августа Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников за все время российских военных действий в Украине. Как результат, 1 августа туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов». 5 августа было объявлено, что Туркменистан отменил рейсы до 28 октября.

Теперь же в новом расписании имеются лишь рейсы Ашхабад-Казань. Рейсы Ашхабад-Москва полностью исключены из полетной сетки.

Авиакомпания «Туркменистан» и после пандемии COVID-19 в 2022 году сначала возобновила рейсы в Казань и лишь потом — в Москву. Теперь авиасообщение туркменского перевозчика с Россией вновь ограничено Татарстаном. Впрочем, рейсы Москва-Ашхабад осуществляет российская авиакомпания S7.