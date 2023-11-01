Туркменистан окончательно отменил авиарейсы в Москву, - СМИ

- Туркменистан, общество
- 16:25, 01 ноября 2023
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- Обновлено: 16:26, 01 ноября 2023
|Предыстория: Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву «в связи с воздушной обстановкой»
CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан», в начале августа приостановившая рейсы в Москву, теперь фактически окончательно их отменила. Это следует из нового расписания, опубликованного на сайте авиакомпании 1 ноября, передает Тurkmen.news.
В последние дни июля и в ночь на 1 августа Москва подверглась самой массированной атаке беспилотников за все время российских военных действий в Украине. Как результат, 1 августа туркменская авиакомпания приостановила полеты в Москву «в связи с воздушной обстановкой в Московской воздушной зоне, а также на основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов». 5 августа было объявлено, что Туркменистан отменил рейсы до 28 октября.
Теперь же в новом расписании имеются лишь рейсы Ашхабад-Казань. Рейсы Ашхабад-Москва полностью исключены из полетной сетки.
Авиакомпания «Туркменистан» и после пандемии COVID-19 в 2022 году сначала возобновила рейсы в Казань и лишь потом — в Москву. Теперь авиасообщение туркменского перевозчика с Россией вновь ограничено Татарстаном. Впрочем, рейсы Москва-Ашхабад осуществляет российская авиакомпания S7.