Мирзиеев утвердил наказание за пропаганду многоженства и ношение никаба в Узбекистане

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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане будут наказывать за пропаганду многоженства, появление в обществе с закрытым лицом и ряд других действий. Закон о внесении в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности соответствующих изменений и дополнений президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал 31 октября, сообщает пресс-служба Минюста республики.

За пропаганду сожительства с двумя и более женщинами, распространение соответствующих взглядов, идей или призывов, а также поощрение таких действий предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 15-30 БРВ (базовая расчетная величина, равная 330 тысячам сумов или $27) либо административного ареста на срок до 15 суток.

Аналогичный размер штрафа грозит за совершение религиозного обряда бракосочетания (никох) между людьми, чей брак не зарегистрирован в установленном законом порядке, в том числе с человеком, не достигшим брачного возраста.

Сенаторы объяснили запрет на пропаганду многоженства и на никох без государственной регистрации ростом количества матерей-одиночек и детей, рожденных вне брака.

Пропаганда дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равенства женщин и мужчин, распространение соответствующих взглядов, идей или призывов, а также публичное оправдание и (или) поощрение подобного поведения влечет наложение штрафа в размере от 10 до 20 БРВ.

Нахождение в общественных местах с закрытым лицом в степени, не позволяющей идентифицировать личность, (например, в никабе — закрывающем лицо женском головном уборе с узкой прорезью для глаз) стало основанием для наложения штрафа в размере от 10 до 15 БРВ. Исключение составляют случаи, когда лицо закрыто по медицинским показаниям или специальным головным убором, надеваемым для обеспечения безопасности дорожного движения или по служебной необходимости, либо в период проведения спортивных и культурных мероприятий, а также в иных случаях, разрешенных законом.

Закон был разработан с учетом многовековой истории и культурных традиций народа, отметили в сенате Узбекистана, его принятие «служит дальнейшему укреплению межнационального согласия, религиозной толерантности, сохранению светских ценностей и надежной защите прав женщин». Подобные законы существуют и за рубежом, в частности, в Индии, Индонезии, Казахстане, Марокко и некоторых государствах Европы, добавили в Сенате.