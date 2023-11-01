Осадки и гололед ожидаются на севере Казахстана

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - На севере Казахстана 2-4 ноября ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также понижение температуры. На юге, наоборот, будет преимущественно без осадков и потеплеет, сообщает «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики: здесь пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра, ночью температура воздуха понизится до -5+3 °С, днем до 0+8 °С.

В южной половине республики, наоборот, благодаря обширному антициклону будет преимущественно без осадков, ночью -3+5 °С, днем потеплеет до +15+20 °С.

Также по республике ночью и утром прогнозируются туманы.

В целом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны в начале ноября будет сохраняться неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром, следует из консультативного прогноза синоптиков. Лишь на западе и юге республики - в начале ноября, а с середины первой декады на большей части страны осадки прекратятся. Температурный фон будет меняться: в западных регионах ночью +2+10 °С, днем +12+18 °С; на северо-западе (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью от 0+8°С до -5+5°С, днем от +7+12°С, на юге области +15°С, до +5+10°С; в северной половине, в центре и на востоке Казахстана – ночью от -5+2°С до +3+8°С, днем от +3+12°С до -2+3°С; в южных регионах ночью от -5+5°С до +3+8°С, днем от +8+13°С до +12+17°С, в отдельные дни до +20°С.

В конце первой – в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет. А во второй и третьей декадах ожидается частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории республики не исключены гололедные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре страны по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца:

в северной половине ночью температура понизится до -15-22°С, днем до -5-13°С; в южной половине и на юго-западе страны – ночью до -3-12°С, днем до -1+5°С. А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря будет до +3+10°С на севере и до +8+17°С в южной части Казахстана.

По предварительному прогнозу в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2° на большей части республики, около нормы – на юге области Жетысу и в юго-восточной половине Алматинской области. Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части страны, меньше нормы – в Кызылординской, на большей части Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Улытау.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения