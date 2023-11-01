ЦАХАЛ опубликовал фотографии военной операции на Газе и сообщил о поражении более 11 тыс. целей с начала войны

ЦАХАЛ опубликовал фотографии военной операции на Газе

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля опубликовала фотографии военной операции на севере сектора Газа, отражающие масштаб израильских авиаударов и наземных атак, сообщает «Би-би-си».

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ЦАХАЛ утром в среду заявила, что с начала войны против ХАМАС ее военные поразили более 11 тысяч целей «террористических организаций» в секторе Газа.

Наземные операции ЦАХАЛ в секторе Газа продолжаются, сказано в заявлении. Ночью были также нанесены удары «по нескольким террористическим объектам на всей территории сектора Газа», включая оперативные командные центры.

7 октября базирующаяся в Газе группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами этой атаки стали свыше 1,4 тыс. человек. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию против ХАМАС. Ее жертвами, по данным палестинской стороны, стали свыше 8,6 тыс. человек.