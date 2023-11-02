Президента Монголии тепло встретили в Ханое во время государственного визита во Вьетнам

CentralAsia (MNG) - Президент Во Ван Тхыонг 1 ноября провел церемонию встречи президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и его супруги Болорцэцэг Лувсандорж, прибывших в тот же день в Ханой с пятидневным государственным визитом во Вьетнам.

Церемония встречи прошла в Президентском дворце в Ханое. Президент Во Ван Тхыонг пригласил своего высокого гостя на почетную трибуну, чтобы отдать честь флагу и обойти строй почетного караула.

После церемонии встречи лидеры двух стран провели переговоры, обсудив сотрудничество между двумя странами и наметив направления развития двусторонних отношений в будущем.

Вьетнам и Монголия установили дипломатические отношения в 1954 году. Они дорожат традиционной дружбой и оказывают взаимную поддержку на многосторонних форумах.

Монголия считает Вьетнам важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе и самым важным партнером в Юго-Восточной Азии.

Обе страны подписали ряд документов о сотрудничестве в сферах экономики, торговли, культуры, сельского хозяйства, управления иммиграцией. Сейчас они работают над новыми соглашениями, в том числе соглашением о поощрении и защите инвестиций, а также соглашением о безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов.

Двусторонняя торговля между двумя странами достигла 85 миллионов долларов США в 2022 году, и ожидается, что в ближайшие годы эта цифра будет продолжать расти, поскольку у обеих сторон еще есть много возможностей для расширения двустороннего сотрудничества.

Во время своего пятидневного пребывания Хурэлсух встретится с другими высокопоставленными вьетнамскими лидерами и посетит несколько важных мероприятий, включая бизнес-форум Вьетнам-Монголия.

источник: middleasiannews

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