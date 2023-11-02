Монголия и СРВ подписали подписали ряд документов об отношениях и сотрудничестве

CentralAsia (MNG) - В рамках государственного визита Президента Монголии в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ) состоялась церемония подписания ряд документов об отношениях и сотрудничестве между двумя странами в присутствии президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа и президента Вьетнама Во Ван Тхыонга.

1. «Соглашение между Правительством Монголии и Правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических, служебных и обычных паспортов»;

2. «Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции и внутренних дел Монголии и Министерством социального обеспечения Социалистической Республики Вьетнам по обмену информацией и управлению иммиграцией»;

3. «Меморандум о взаимопонимании между Министерством юстиции и внутренних дел Монголии и Министерством социального обеспечения Социалистической Республики Вьетнам о борьбе с транснациональной наркопреступностью»;

4. «Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Совета национальной безопасности Монголии и Министерством социального обеспечения Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве»;

5. «Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом Совета национальной безопасности Монголии и Министерством социального обеспечения Социалистической Республики Вьетнам о сотрудничестве в области стратегических исследований»;

6. «Меморандум о взаимопонимании между Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии и Министерством промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам о стабильности торговли рисом».

Вышеупомянутые важные документы были подписаны и утверждены соответствующими должностными лицами двух стран.

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