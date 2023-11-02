Президент Монголии и президент Вьетнама провели официальные переговоры

CentralAsia (MNG) - 2 ноября 2023 года президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и президент Вьетнама Во Ван Тхыонг провели официальные переговоры.

Официальные переговоры прошли в дружественной и теплой атмосфере, стороны обсудили монголо-вьетнамские отношения, в том числе сотрудничество в сферах политики, обороны, транспорта, логистики, сельского хозяйства, образования, культуры, туризма, а также международное и региональное сотрудничество, широкий спектр вопросов сотрудничества в этой области.

Президент Монголии выразил благодарность президенту, правительству и народу Вьетнама за дружеское приглашение во Вьетнам и теплый прием монгольской делегации.

Отметив, что традиционные дружественные отношения между Монголией и Вьетнамом, имеющие древние исторические корни, расширились и укрепились на основе «Принципа дружбы и сотрудничества», он выразил желание и в дальнейшем, исходя из особенностей и ресурсов отношений между двумя странами, он выразил желание обогатить сотрудничество реальным экономическим содержанием.

Президент Социалистической республики Вьетнам Во Ван Тхыонг выразил благодарность за приглашение совершить государственный визит в Монголию в рамках 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Социалистической республики Вьетнам в 2024 году.

Он сказал, что удовлетворен расширением и укреплением традиционных дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами, а также созданием историй успеха во многих областях, таких как сельское хозяйство, образование, наука и здравоохранение.

Стороны договорились торжественно отметить 70-летие установления дипломатических отношений между Монголией и Вьетнамом, совместно организовывать культурные и художественные мероприятия, активно сотрудничать в продвижении традиционных дружественных отношений между двумя странами на уровень «Всеобъемлющей стратегии партнерства».

В рамках активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между двумя странами они договорились совместно работать над расширением воздушного сообщения между Монголией и Вьетнамом, развитием комбинированных пассажирских и грузовых перевозок посредством прямых рейсов, поощрением сотрудничества в индустрия туризма и увеличение обмена гражданами.

Кроме того, стороны подчеркнули большие возможности сотрудничества в сферах горнодобывающей промышленности, энергетики, железнодорожного и морского транспорта, будут искать возможности экспорта коксующегося, энергетического угля и другой продукции горнодобывающей промышленности из Монголии во Вьетнам, а также решили работать над поиском возможностей взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, такой как шкуры и кож.

Главы государств двух стран подчеркнули, что активно сотрудничают в рамках ООН, АСЕАН и других организаций международного сотрудничества, и подтвердили, что Вьетнам продолжит поддерживать стремление Монголии присоединиться к Азиатско-Тихоокеанскому экономическому сотрудничеству (АТЭС).

По итогам переговоров стороны опубликовали совместное заявление и подписали документ о сотрудничестве, направленный на укрепление договорно-правовой базы отношений между двумя странами.

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