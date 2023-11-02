Токаев показал Макрону, как играть в асык ату. Видео, фото

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Франции Эммануэль Макрон посетили выставку «Этноаул», сообщает Акорда.

Выставка была организована специально, чтобы познакомить французского президента с культурным наследием казахского народа.

Для гостей организовали показательные выступления по национальной борьбе «қазақ күресі» и игре в «асық ату2. Токаев показал Макрону, как играть в популярную национальную игру асык ату. Смысл асык ату заключается в том, чтобы с определенного расстояния выбить своим из ряда один или несколько асыков (асык – это коленная кость в суставе баранов). Они становятся собственностью игрока, который их сбил.

Токаев и Макрон осмотрели фруктовый рынок «Зелёный базар», ознакомились с изделиями народного промысла, работами мастеров казахского изобразительного искусства, а также коллекцией национальной одежды, разработанной отечественными дизайнерами.

Кроме того, были продемонстрированы возможности собак породы тазы и ловчих птиц.

⇳

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения