Президент Монголии посетит Лаос с государственным визитом

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит с государственным визитом Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа посетит страну с государственным визитом 05-07 ноября 2023 года по приглашению президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сисулита, сообщили в Офисе Президента Монголии.

Этот визит станет уникальным с 2012 года, то есть 11 лет спустя, когда глава монгольского государства посетил Лаос. В 2012 году тогдашний президент Элбэгдорж Цахиа совершил официальный визит в Лаосскую Народно-Демократическую Республику.

В ходе визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа проведет официальные переговоры с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом.

Кроме того, президент Монголии Ухнааг Хурэлсух встретится с представителями граждан Лаоса, окончивших вузы Монголии, и гражданами Монголии, проживающими и работающими в Лаосе.

12 сентября 1962 года Монголия установила дипломатические отношения с Королевством Лаос (в 1975 году сменившим название на Лаосскую Народно-Демократическую Республику). Монголия открыла посольства во Вьентьяне в 1976 году и Лаосская Народно-Демократическая Республика в Улан-Баторе в 1981 году. Обе страны схожи тем, что не имеют выхода к морю.

источник: middleasiannews.com

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