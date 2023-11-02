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Макрон прилетел в Узбекистан и прогулялся по ночному Самарканду. Фото, видео
Эммануэль Макрон, Шавкат Мирзиёев
Эммануэль Макрон, Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Шавкат Мирзиёев вечером 1 ноября в Самарканде встретил президента Франции Эммануэля Макрона, прибывшего в Узбекистан с официальным визитом, сообщила пресс-служба главы РУз.

«Дорогой мой друг, добрый вечер. Очень рад. Давно уже жду», — сказал лидер Узбекистана. В ответ Макрон заявил: «Я же обещал… И вот друзья встретились».

Лидеры стран совершили прогулку по ночному Самарканду, посетили архитектурный ансамбль Регистан, включённый в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Все дороги [ведут] в Самарканд», — сказал Мирзиёев с улыбкой.

Затем президенты посетили историко-этнографический парк «Вечный город» в международном туристическом центре «Великий шёлковый путь».

Основные мероприятия визита, в том числе переговоры на высшем уровне, состоятся 2 ноября.

Отмечается, что Макрон стал вторым руководителем Франции, который посещал Узбекистан. До этого в 1994 году в Узбекистан совершил визит президент Франции Франсуа Миттеран.

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