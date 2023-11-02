Военный конфликт в Украине зашел в тупик, - главком ВСУ Залужный

Валерий Залужный

CentralAsia (CA) - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своей статье для британского издания The Economist, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит. Об этом пишет Коммерсант.

«Глубокого и красивого прорыва, видимо, не будет»,— полагает украинский военачальник. Он признал, что контрнаступление ВСУ не вполне оправдало его ожиданий, однако заявил, что никаких успехов на поле боя нет и у российской стороны.

При этом Валерий Залужный добавил, что единственное, что может спасти положение ВСУ, — это резкий технологический скачок. «Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает противник, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое»,— пояснил главком ВСУ. Господин Залужный уточнил, что ему трудно оценивать возможный ход боевых действий, если ситуация в ближайшее время не изменится.

По мнению Валерия Залужного, сейчас конфликта на Украине переходит «в позиционную фазу», что является негативным сигналом для Украины. Главком ВСУ полагает, что властям страны неизбежно придется «расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию». Также он назвал критическим фактором «превосходство России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы».