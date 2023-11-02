Монгольская спортсменка завоевала золотую медаль на турнире World Boxing Cup COLOGNE23

CentralAsia (MNG) - Намуун Монхор показала свое мастерство на соревнованиях World Boxing Cup COLOGNE23 в Кёльне (Германия).

В финале она одержала победу над соперницей из Швейцарии Анной Джулией Дженни, завоевав золотую медаль в весовой категории 60 кг со счетом 5:0.

Международный турнир по боксу среди мужчин и женщин, или другими словами Кубок мира, в этом году проводился в четвертый раз. Мероприятие собрало в Кёльне как молодых спортсменов, так и опытных боксеров из Казахстана, Австрии, Австралии, Бельгии, Кубы, Монголии, Франции, Украины, Дании, Микронезии и Германии.

источник: MAN

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