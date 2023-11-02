Армия Израиля прорвала передовую линию обороны ХАМАС в секторе Газа, - ЦАХАЛ

CentralAsia (CA) - Официальный представитель армии Израиля Дэниэл Хагари рассказал о ходе боевых действий в секторе Газа. По словам Хагари, израильские военные, действующие на земле, в море и в воздухе, сумели «прорвать передовую линию ХАМАС на севере сектора Газа», сообщает The Times of Israel.

По его словам, наземная операция продвигается по плану.

Хагари добавил, что, получив «точные разведданные» ЦАХАЛ сумел «ликвидировать» командующего противотанковыми силами группировки Мухаммада Ацара.

Ранее один из командиров израильской армии Ицик Коэн заявил, что ЦАХАЛ продвигаются вглубь сектора Газа и находятся «у ворот города Газа».