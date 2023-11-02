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В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд температуры

CentralAsia (CA) -  В Москве второй день подряд обновляется суточный рекорд максимальной температуры, в четверг воздух прогрелся до плюс 13,3 градуса, побив рекорд 1942 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня в столице уже обновлён второй подряд суточный рекорд максимальной температуры воздуха. В полночь в столице было плюс 13,3 градуса, что выше прежнего рекорда 1942 года, которые составлял 12,2 градуса», - сказал Леус.

В среду в Москве также был обновлён суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 1 ноября. Точное значение нового суточного максимума для 1 ноября составляет теперь +15,8°C, что на 3,2°C выше предыдущего суточного рекорда этого дня 1934 года.

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