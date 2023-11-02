Женщины-парламентарии Монголии встретились с представителями Европейского парламента

CentralAsia (MNG) - 31 октября 2023 года с представителями Европейского парламента встретились заместитель спикера Великого Государственного Хурала Монголии (ВГХ) Одонтуяа Салдан, депутат парламента и председатель парламентской группы Великого Государственного Хурала по связям с Европейским Союзом Мөнхцэцэг Цэрэнжамц и депутат парламента Адъяасурэн Амгалан.

В начале встречи заместитель спикера Одонтуяа выразила удовлетворение успешной организацией 16-й консультативной встречи Европейского парламента и ВГХ Монголии. Вице-спикер Одонтуяа подчеркнула, что женщины-парламентарии ВГХ будут активно работать над укреплением дружественных отношений между двумя законодательными органами на международной арене, основанных на основных ценностях демократии, прав человека и верховенства закона.

Томаш Здеховски, член Европейского парламента и глава делегации Европейского парламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголии (DCAS), поблагодарил Монголию за то, что она подала положительный пример в регионе, стремясь достичь цели создания гендерно-чувствительного парламента, который уважает права человека. Он пообещал работать над увеличением числа женщин в парламенте и всячески поддерживать их ресурсы.

На встрече депутат парламента Мөнхцэцэг подчеркнула, что Монголия уделяет внимание совершенствованию своей правовой среды на основе рекомендаций и наблюдений международных организаций в целях содействия участию женщин и гендерному равенству на уровне принятия решений. Она заявила, что пересмотр Закона о политических партиях является важным шагом на пути увеличения доли женщин-парламентариев и улучшения их участия и лидерства на всех уровнях.

Председатель DCAS Томаш Здеховски отметил, что женщин в Европейском парламенте больше, чем мужчин, и в результате две трети руководящих и управленческих должностей занимают женщины. Адиясурен, член Великого Государственного Хурала, подчеркнул важность реализации комплексного решения по улучшению образования избирателей, которые поддерживают традиционные социальные ценности, устанавливают равную оплату за равный труд и поддерживают женщин на всех уровнях.

Томаш Здеховски похвалил монгольскую молодежь за ее знания и отношение и выразил готовность оказать всестороннюю поддержку для укрепления представительной демократии и содействия равному участию.

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