Утверждено постановление Постоянной комиссии по этике и дисциплинарной ответственности ВГХ

CentralAsia (MNG) - Вчера (1 ноября 2023 г.) Постоянный комитет по этике и дисциплинарности Великого Государственного Хурала провел заседание, на котором обсудил и одобрил проект постановления Постоянного комитета «О задании направления деятельности Правительства».

Дискуссия на тему «Изменения и отношения в современном монгольском обществе» была инициирована Постоянной комиссией по этике и дисциплинарной ответственности Великого Государственного Хурала и организована в сотрудничестве с Институтом философии Академии наук, Кафедра философии и религиоведения Школы естественных наук Монгольского государственного университета». Обсуждение состоялось 9 октября 2023 года.

На основе рекомендаций и обращений к правительственным организациям и общественности в ходе обсуждения председатель Постоянного комитета Баттөмөр Баагаа представил на заседании проект резолюции, который даст указания правительству о необходимых мерах, которые необходимо реализовать.

Так, при голосовании по утверждению проекта на заседании присутствовало большинство членов Великого Государственного Хурала, или 66,7 процента, поддержало его, и постановление Постоянной комиссии "«О задании направления деятельности Правительства» было одобрено.

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