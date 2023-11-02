Вьетнам и Монголия подписали меморандум о взаимопонимании по устойчивой торговле рисом

CentralAsia (MNG) - Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Дьен и министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии Болорчулуун Хаянгаа подписали меморандум о взаимопонимании по устойчивой торговле рисом 1 ноября в Ханое в присутствии президента Во Ван Тхыонга и его монгольского коллеги Хурэлсуха Ухнаа.

Подписание состоялось в рамках визита во Вьетнам президента Хурэлсуха Ухнаа и его супруги Болорцэцэг Лувсандорж, сообщили в министерстве промышленности и торговли Вьетнама (МПТВ), отметив, что Меморандум о взаимопонимании направлен на создание всеобъемлющего механизма сотрудничества для обеспечения поставок продовольствия и стабилизации рынка риса в обеих странах.

Документ имеет важное значение для реализации задач, поставленных премьер-министром по продвижению и диверсификации экспортных рынков риса Вьетнама, а также способствует консолидации и развитию двусторонних торговых отношений, добавили в министерстве.

В соответствии с меморандумом министерство Монголии оценит спрос на импорт риса в страну на следующий год. На этой основе МПТВ будет поддерживать связи с частным сектором для экспорта риса в соответствии с потребностями Монголии.

Статистика показывает, что Монголия является одним из первых экономических и торговых партнеров Вьетнама в Азии и во всем мире, первое торговое соглашение с которым было подписано в 1958 году, пишет VietnamPlus.

Вьетнам в настоящее время является 11-м по величине торговым партнером Монголии, объем двусторонней торговли в прошлом году вырос на 6,5% до 85,4 млн долларов США.

источник: MAN

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