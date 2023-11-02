Монголия проведет ежегодный фестиваль «10 тысяч лошадей монгольской степи»

CentralAsia (MNG) - Монголия проведет ежегодный фестиваль «10 тысяч лошадей монгольской степи» (“Талын түмэн адуу”) с 17 по 19 ноября в сомоне Батноров монгольского аймака Хэнтий. Об этом в среду сообщила администрация региона.

В качестве организаторов выступают Министерство окружающей среды и туризма Монголии, Министерство культуры Монголии и администрация аймака Хэнтий.

Цель данного фестиваля заключается в развитии зимнего туризма и привлечении большего количества иностранных туристов в Монголию, говорится в официальном сообщении.

Ожидается, что в рамках фестиваля пройдут соревнования по конным скачкам, фотовыставка и конкурс по выявлению редкой породы лошадей.

В настоящее время экономика Монголии в значительной степени зависит от ориентированного на экспорт горнодобывающего сектора. Развитие туризма рассматривается как наиболее доступное решение для диверсификации экономики, зависящей от горнодобывающей промышленности. Ввиду этого, правительство Монголии решило освободить до конца 2025 года граждан 34 стран, прибывающих в Монголию на срок до 30 дней, от визовых требований.

Согласно данным Национального статистического комитета страны, к концу 2022 года общее поголовье лошадей в Монголии составляло более 4,8 млн голов.

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