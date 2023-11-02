Погранкомитет Беларуси: Украина сосредоточила на границе 120 тыс. военных

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CentralAsia (CA) - Председатель Госпогранкомитета Беларуси Константин Молостов на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва заявил, что Украина сосредоточила против Беларуси оперативное командование (ОК) «Север». По его словам, 17 тыс. военных из общей численности 120 тыс. «привлекаются в интересах усиления охраны государственной границы», передает БЕЛТА.

«Привлекаются, конечно же, и добровольческие формирования вблизи госграницы. В том числе украинская сторона использует свою приграничную территорию как территорию отстоя и переформирования подразделений, которые потом убывают в зону боевых действий»,— сказал Молостов.

Он отметил, что с украинской стороны «продолжается ряд мелких провокаций». К ним Молостов отнес «вывешивание каких-то своих флагов, в том числе националистических», включение украинского гимна, попытки порчи пограничных знаков, а также включение звуковещательной аппаратуры. «Основной вид провокаций — это использование беспилотных летательных аппаратов, с чем мы, конечно же, боремся»,— уточнил он.

По словам Молостова, Беларусь в ответ увеличила плотность охраны госграницы с Украиной, а также «усилила все виды разведки». «Принимаем адекватные меры»,— заключил он.

ОК «Север» — оперативное объединение сухопутных войск Украины в северной части страны. Управление ОК находится в городе Чернигов. В территорию ответственности ОК входят Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области и город Киев. Украина в северной части граничит с Гомельской и Брестской областями между Беларуси. Граница проходит через Киевскую, Черниговскую, Житомирскую, Волынскую и Ровенскую области Украины.