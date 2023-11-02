В Турции ужесточили правила сдачи жилья туристам

CentralAsia (CA) - В Турции арендодатели, желающие сдать в аренду туристам жилое помещение на срок менее ста дней, теперь должны получить специальную лицензию и согласие всех собственников здания. За сдачу жилья на короткий срок без лицензии их ждет штраф. Постановление опубликовано в печатном органе правительства Resmi Gazete.

После получения лицензии на входе в помещение будет вывешена специальная табличка. Новые правила также запрещают сдавать жилье, арендуемое у владельца лицензии, третьим лицам от своего имени. Для тех, кто сдает жилье без лицензии, предусмотрен административный штраф в размере 100 тыс. турецких лир ($3,5 тыс.) за каждое помещение.

После этого штрафа нарушителям дадут 15 дней, чтобы получить лицензию. Если они и тогда не получат лицензию, на них снова наложат штраф, уже в размере 500 тыс. лир ($17,6 тыс.). Если в последующие 15 дней они не получат лицензию, будет наложен штраф в размере 1 млн турецких лир ($35,3 тыс.).