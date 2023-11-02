Северная Корея закроет около четверти посольств в мире, - Reuters

CentralAsia (CA) - Северная Корея намерена закрыть до десятка посольств, в том числе в Испании, Гонконге и нескольких странах Африки, что может привести к закрытию почти 25% представительств Пхеньяна по всему миру, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков и сообщения СМИ.

31 октября северокорейское государственное информационное агентство ЦТАК проинформировало, что на прошлой неделе послы страны нанесли прощальные визиты лидерам Анголы и Уганды, а местные СМИ обеих африканских стран сообщили о закрытии посольств КНДР в этих странах. Ангола и Уганда поддерживают дружественные связи с Северной Кореей с 1970-х годов.

Закрытие дипломатических представительств Северной Кореи стало признаком того, что «страна-затворница» испытывает трудности с получением прибыли за рубежом из-за международных санкций, заявило во вторник министерство объединения Южной Кореи.

«По-видимому, они уходят, поскольку их бизнес, связанный с получением валютной выручки, сократился из-за ужесточения санкций со стороны международного сообщества, что затрудняет дальнейшее содержание посольств. Это может свидетельствовать о сложной экономической ситуации в Северной Корее, где трудно поддерживать даже минимальные дипломатические отношения с традиционно дружественными странами», – говорится в заявлении министерства.

По данным ведомства, закрытие отражает влияние международных санкций, направленных на ограничение финансирования ядерной и ракетной программ Северной Кореи.

КНДР также закроет своё посольство в Испании, а делами соседней страны будет заниматься её представительство в Италии, сообщает южнокорейского информационного агентства Yonhap.

По информации министерства, Северная Корея поддерживает официальные отношения со 159 странами. До прекращения работы в Анголе и Уганде страна имела 53 дипломатические миссии за рубежом, включая три консульства и три представительства.