Россия, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан могут заключить в 2024 году договор по газу на 15 лет

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CentralAsia (CA) - Горизонт сотрудничества по газу между Россией, Узбекистаном и Казахстаном составляет 15 лет, договор о долгосрочном сотрудничестве может быть заключен в середине 2024 года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на полях Петербургского международного газового форума, передает ТАСС.

«Мы под наше сотрудничество подводим долгосрочную договорную базу. Горизонт нашего сотрудничества мы определили с нашими коллегами из Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана - 15 лет. <...> Встречи, переговоры, которые уже состоялись и еще состоятся на площадке форума, направлены на то, чтобы в текущий период времени подписать меморандумы с целью, чтобы к середине 2024 года подвести юридически обязывающую договорную базу сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Кыргызстаном на 15 лет вперед», - сказал он.

По словам Миллера, экономика этих стран развивается высокими темпами, стороны обсуждают дальнейшее расширение поставок российского газа, расширение газотранспортных мощностей на территории Казахстана по системе магистральных газопроводов Средняя Азия - Центр. Это касается не только транзитных мощностей, но и поставок российского газа потребителям в этих странах.