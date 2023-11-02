Президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Астану

CentralAsia (KZ) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Астану, сообщает пресс-служба правительства РК.

Он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября. Помимо президента Азербайджана в работе саммита будут участвовать главы Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

В столичном аэропорту Ильхама Алиева встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения