Садыр Жапаров прилетел в Астану. Фото
Садыр Жапаров, Алихан Смаилов
CentralAsia (KZ) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.
Он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября. Помимо президента Кыргызстана в работе саммита будут участвовать главы Азербайджана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.
В столичном аэропорту Садыра Жапарова встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.
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