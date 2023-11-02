Садыр Жапаров прилетел в Астану. Фото

Садыр Жапаров, Алихан Смаилов

CentralAsia (KZ) - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прибыл в Астану, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.

Он примет участие в юбилейном саммите Организации тюркских государств, который запланирован на 3 ноября. Помимо президента Кыргызстана в работе саммита будут участвовать главы Азербайджана, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркменистана.

В столичном аэропорту Садыра Жапарова встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов.

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