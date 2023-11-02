Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о запрете ядерных испытаний

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, отменяется статья 1 закона «О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», в которой предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный Россией 24 сентября 1996 года в Нью-Йорке.

О возможности отозвать ратификацию ДВЗЯИ Владимир Путин заявил впервые 5 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тогда он отметил, что, в отличие от США, Россия ратифицировала запрет на испытание ядерного оружия. На следующий день спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что совет обсудит отзыв ратификации договора. 13 октября закон был внесен в Госдуму. 25 октября документ был одобрен Советом федерации.

ДВЗЯИ, который должен был полностью закрыть возможность испытательных взрывов ядерного оружия, в 1996 году приняла Генассамблея ООН. В документе приведен список из 44 стран, которые в момент обсуждения соглашения обладали ядерным потенциалом и техникой. Соглашение не вступило в силу, поскольку его либо не подписали, либо не ратифицировали США, Египет, Израиль, Иран, Китай, Индия, КНДР и Пакистан (Россия подписала ДВЗЯИ в 1996 году и ратифицировала в 2000 году).