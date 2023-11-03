Монголию посетило рекордное количество иностранных гостей за 10 месяцев

CentralAsia (MNG) - Число иностранных туристов, прибывших в Монголию, к концу октября превысило 600 000, что является рекордным показателем и превысило общий показатель 2019 года, сообщило в четверг Министерство окружающей среды и туризма страны.

Россия, Китай и Южная Корея были крупнейшими источниками туристов, прибывших в Монголию в период с января по октябрь, говорится в заявлении министерства.

Правительство Монголии приняло меры по возрождению пострадавшего от пандемии туристического сектора.

В январе 34 странам был предоставлен безвизовый въезд в Монголию в туристических целях, в результате чего число безвизовых стран достигло 61.

Азиатская страна также объявила 2023-2025 годы «годами посещения Монголии».

Экономика Монголии в основном зависит от экспортно-ориентированного горнодобывающего сектора. Развитие туризма рассматривается как наиболее эффективный способ диверсификации экономики.

В 2019 году страна приняла около 577 300 иностранных туристов.

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