Один из крупнейших финансистов Монголии был приглашен в качестве докладчика на форум Solana Breakpoint 2023

CentralAsia (MNG) - Ганхуяг Чулуун Хутагт, председатель Совета директоров финансовой корпорации «АРД» (Ard Financial Group), был приглашен в качестве докладчика на форум Solana Breakpoint 2023, который проходит в Амстердаме, Нидерланды.

На предстоящем крупном мероприятии в мире криптовалют он впервые представит результаты 10 лет работы в рамках своей миссии по созданию нации инвесторов. Ч.Ганхуяг расскажет международным криптоактивистам и экспертам об уникальном решении ArdCoin для получения бонусных баллов, экосистеме, токеномике и планах на будущее.

Также в ходе мероприятия ФК «АРД» и Фонд Solana объявят о сотрудничестве.

Блокчейн Solana включает 453 децентрализованных финансовых приложения с 3,6 миллионами активных пользователей. Solana (Sol) — 7-я по величине криптовалюта в мире по рыночной капитализации.

Форум Solana Breakpoint ежегодно собирает тысячи молодых пользователей блокчейна Solana и разработчиков приложений на блокчейне.В этом году мировые блокчейн- и криптогиганты, такие как Виталик Бутерин, основатель блокчейна Ethereum, и Анатолий Яковенко, основатель и генеральный директор Solana Labs, обсудят дальнейшее развитие и возможности, а также представят публике технологические достижения.

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