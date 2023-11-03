Мансур бен Заид принял посла Монголии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Президентского суда Его Высочество шейх Мансур бен Заид Аль Нахайян принял посла Монголии в ОАЭ Одонбаатара Шижээхуу.

В ходе встречи, которая состоялась в Каср-аль-Ватане в Абу-Даби, обе стороны рассмотрели аспекты отношений ОАЭ и Монголии и пути их развития во всех областях, особенно в экономике, инвестициях и развитии, чтобы служить взаимной выгоде двух стран. к устойчивому развитию и процветанию.

Они также обсудили ряд вопросов, представляющих общий интерес.

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