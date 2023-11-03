Премьер-министр Фам Минь Тинь встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь в четверг встретился с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа, который находится с государственным визитом во Вьетнаме с 1 по 5 ноября по приглашению президента Во Ван Тхыонга.

На встрече премьер-министр Тинь высоко оценил значение визита президента Монголии во Вьетнам, когда две страны собираются отметить 70-летие установления дипломатических отношений в 2024 году, подчеркнув, что он выведет двустороннюю традиционную дружбу на новый уровень. новый, практичный и эффективный этап развития.

Со своей стороны, президент Хурэлсух подчеркнул, что правительство Монголии всегда ценит традиционную дружбу между Монголией и Вьетнамом, считая Вьетнам своим самым важным партнером по сотрудничеству в Юго-Восточной Азии.

Хозяин и гость выразили удовлетворение значительным развитием отношений сотрудничества между двумя странами в последние годы, особенно в области политики, дипломатии, экономики, обороны, безопасности и сельского хозяйства.

Обсуждая конкретные меры по укреплению сотрудничества в различных областях, премьер-министр Тинь предложил и дальше повышать роль механизма Межправительственного комитета Вьетнам-Монголия; и ориентированное на результат сотрудничество между бизнесом, населенными пунктами и людьми двух стран.

Он сказал, что обе страны должны продолжать стимулировать двустороннюю торговлю, открывая рынок для товаров друг друга. Он попросил Монголию создать благоприятные условия для выхода на монгольский рынок ключевых сельскохозяйственных и водных продуктов Вьетнама с целью удвоения двустороннего товарооборота до 200 миллионов долларов США в ближайшие годы.

Премьер-министр также призвал обе стороны активизировать деятельность по содействию торговле и инвестициям, расширить сотрудничество в области стратегических полезных ископаемых и организовать мероприятия по деловым связям.

Тинь приветствовал открытие прямых рейсов между двумя странами и подписание соглашения об освобождении от виз для владельцев обычных паспортов между двумя странами, что создает благоприятные условия для развития их туризма и торгового сотрудничества и увеличения обмена между людьми.

Согласившись с Тином, президент Хурэлсух подтвердил, что укрепление всестороннего и широкого сотрудничества с Вьетнамом является главным приоритетом внешней политики Монголии в регионе.

Он сказал, что Монголия желает и дальше укреплять и расширять сотрудничество с Вьетнамом в сферах политики, обороны, безопасности, экономики – торговли, образования, науки и технологий, транспорта, логистики, культуры, спорта, туризма и обмены между людьми, а также на многосторонних форумах и механизмах.

Монголия надеется, что две страны создадут новые рамки отношений, соразмерные хорошим отношениям между двумя странами по случаю 70-летия установления дипломатических отношений в 2024 году, сказал он.

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