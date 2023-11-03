Президенты Монголии и Вьетнама посетили Главное командование мобильной полиции Ханоя

CentralAsia (MNG) - При поддержке монгольских инструкторов мобильная кавалерийская полиция страны добилось многих успехов в обучении и боевых действиях.

Президент государства Во Ван Тхыонг и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 2 ноября посетили Главное командование мобильной полиции в рамках продолжающегося государственного визита последнего во Вьетнам.

Лидеры двух стран стали свидетелями технико-тактических действий спецполиции, мобильной полиции и мобильной кавалерийской полиции.

Технические действия мобильной кавалерийской полиции, включающие в себя сложные приемы, такие как стрельба на скачущих лошадях и езда по сложной местности, произвели впечатление на двух лидеров и многих других.

Это подразделение, созданное при Верховном командовании мобильных полицейских сил в 2020 году, отвечает за обучение и использование лошадей для борьбы с преступностью, а также за организацию обучения сотрудников полиции управлению, дрессировке и использованию лошадей.

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