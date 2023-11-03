Вьетнам и Монголия обещают укреплять сотрудничество в законодательной сфере

CentralAsia (MNG) - Председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и президент Монголии Хурэлсух Ухнаа пообещали развивать сотрудничество между двумя законодательными органами и укреплять политическое доверие между двумя странами, стремясь к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений.

В ходе переговоров в четверг в Ханое с прибывшим президентом Монголии Выонг Динь Хюэ подтвердил, что НС Вьетнама всегда выступает за укрепление вьетнамско-монгольских отношений, а также прилагает все усилия для укрепления партнерства на основе созданного фундамента.

Лидеры двух стран были рады видеть, что благодаря вниманию лидеров двух стран отношения Вьетнама и Монголии достигли ряда важных результатов, особенно в политике, обороне, безопасности и экономике.

Президент Хурэлсух подтвердил политику Монголии в отношении мира и расширения сотрудничества с международным сообществом. Помимо сотрудничества с соседними странами, Монголия также проводит внешнюю политику сотрудничества с третьим соседом и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он выразил надежду на более тесное сотрудничество с Вьетнамом – чрезвычайно важным партнером в политике сотрудничества Монголии с политикой третьего соседа.

Председатель НС Вьетнама отметил, что НС всегда ценит и желает развивать отношения дружбы и сотрудничества с Монголией по всем каналам партийного, НС, правительства и межличностного обмена.

Выонг Динь Хюэ сказал, что в общих отношениях между двумя странами сотрудничество парламентов играет важную роль и достигает положительных результатов. Парламенты двух стран подписали соглашение о сотрудничестве на период 2018-2022 годов.

Лидеры двух парламентов и Парламентская группа дружбы Вьетнам-Монголия продолжили деятельность по обмену делегациями, обмену опытом, а также проведению консультаций и поддержке друг друга на региональных и международных многосторонних форумах.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа заявил, что Монголия ценит международное сотрудничество в области защиты окружающей среды, реагирования на изменение климата, прав человека и гендерного равенства. По его словам, Монголия успешно организовала международную конференцию женщин-офицеров, участвующих в миротворческих силах Организации Объединенных Наций, первую конференцию женщин-министров иностранных дел и готовится принять Форум женщин-лидеров в 2024 году для продвижения роли и участия женщин в национальном развитии.

Он выразил надежду, что Вьетнам направит делегацию для участия и внесения идей. Ожидается, что в 2026 году Монголия также примет COP17 по опустыниванию.

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